«Ювентус» и «ПСЖ» могут перехватить де Лигта у «Барселоны»

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен» или «Ювентусе», а не в «Барселоне», как планировалось изначально.
Оптимизм, который был у каталонцев еще пару недель назад, заметно упал в связи с интересом к 19-летнему голландцу со стороны других европейских клубов, а также высоких финансовых запросов агент игрока – Мино Райолы.
«Мы не можем предложить больше того, что уже предложили, – приводит ESPN слова источника в «Барселоне». – В нашу пользу может сыграть только желание игрока оказаться в клубе. Так что посмотрим, действительно ли он хочет этого».
Ранее сообщалось о том, что де Лигт согласовал условия личного контракта с чемпионами Испании, однако нерешенными оставались вопросы стоимости трансфера и комиссионных представителям игрока.
Де Лигт дебютировал в «Аяксе» в 2016 году и за три года провел за команду 117 матчей, в которых забил 13 голов и сделал семь результативных передач.
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