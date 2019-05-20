«Ювентус» и «ПСЖ» могут перехватить де Лигта у «Барселоны» - Советский спорт
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20 мая 2019 17:18ФутболЛипкин Антон

«Ювентус» и «ПСЖ» могут перехватить де Лигта у «Барселоны»

Каталонцы не собираются увеличивать предложение по 19-летнему голландцу.

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен» или «Ювентусе», а не в «Барселоне», как планировалось изначально.

Оптимизм, который был у каталонцев еще пару недель назад, заметно упал в связи с интересом к 19-летнему голландцу со стороны других европейских клубов, а также высоких финансовых запросов агент игрока – Мино Райолы.

«Мы не можем предложить больше того, что уже предложили, – приводит ESPN слова источника в «Барселоне». – В нашу пользу может сыграть только желание игрока оказаться в клубе. Так что посмотрим, действительно ли он хочет этого».

Ранее сообщалось о том, что де Лигт согласовал условия личного контракта с чемпионами Испании, однако нерешенными оставались вопросы стоимости трансфера и комиссионных представителям игрока.

Де Лигт дебютировал в «Аяксе» в 2016 году и за три года провел за команду 117 матчей, в которых забил 13 голов и сделал семь результативных передач.

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