«Рубин» – «Анжи». Названы составы команд - Советский спорт
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20 мая 2019 17:48ФутболКоноплев Александр

«Рубин» – «Анжи». Названы составы команд

Начало матча – в 19.00 мск.

«Рубин» и «Анжи» назвали составы на матч 29-го тура чемпионата России.

«Рубин»: Бабурин, Устинов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Могилевец, Коновалов, Полоз.

Запасные: Тушев, Абдуллин, Акбашев, Пантелеев, Шекари, Сагитов.

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков, Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Иванченко, Агаларов.

Запасные: Богатырев, Эльмурзаев, Саидов, Кацаев, Гайдаров, Керимов, Нуньес.

«Анжи» досрочно вылетел из РФПЛ и рискует лишиться профессионального статуса. «Рубин» занимает 10-е место.

Игра пройдет 20 мая в Казани. Начало – в 19.00 мск.

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