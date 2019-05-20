«Рубин» – «Анжи». Названы составы команд

«Рубин» и «Анжи» назвали составы на матч 29-го тура чемпионата России.
«Рубин»: Бабурин, Устинов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Могилевец, Коновалов, Полоз.
Запасные: Тушев, Абдуллин, Акбашев, Пантелеев, Шекари, Сагитов.
Наш состав на матч #РубинАнжи pic.twitter.com/0ll0zfjWsZ— «Рубин» Казань (@fcrk) 20 мая 2019 г.
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков, Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Иванченко, Агаларов.
Запасные: Богатырев, Эльмурзаев, Саидов, Кацаев, Гайдаров, Керимов, Нуньес.
Наш состав на игру в Казани 🔥— ФК «Анжи» (@fc_anji) 20 мая 2019 г.
⠀#ВремяМолодых #РубинАнжи pic.twitter.com/sWbhnvhP56
«Анжи» досрочно вылетел из РФПЛ и рискует лишиться профессионального статуса. «Рубин» занимает 10-е место.
Игра пройдет 20 мая в Казани. Начало – в 19.00 мск.