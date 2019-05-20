«Манчестер Сити» нашел замену Компани в «Лестере»

Руководство «Манчестер Сити» проявляет интерес к защитнику «Лестера» Гарри Магуайру.
Согласно источнику, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола считает, что англичанин сумеет заменить Венсана Компани. Напомним, последний объявил об уходе из клуба и вернется в бельгийский «Андерлехт».
Отмечается, что сделка по переходу игрока «лис» может не состояться из-за высокого ценника – «Лестер» требует за него 84 млн евро.
Ранее сообщалось, что Магуайр является трансферной целью «Манчестер Юнайтед».
В минувшем сезоне АПЛ он провёл 31 матч и забил 3 гола.
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