Мбаппе назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч» В последний раз эту награду выиграл хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич.

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе считает, что в 2019 году «Золотой мяч» выиграет капитан «Барселоны» Лионель Месси.

«Фаворитом является Месси. Вылет из Лиги чемпионов ничего не значит, он по-прежнему номер один. Уверен, трофей достанется именно ему.

Он доказал в этом сезоне, что является лучшим футболистом мира. Хотя, впереди еще немало времени – нужно поддерживать высокий уровень до декабря, но я уверен, что он продолжит это делать», – приводит слова нападающего Mundo Deportivo.

В текущем сезоне аргентинец провел во всех турнирах 49 матчей, забил 50 голов и отдал 22 голевые передачи. Он стал чемпионом Испании, а также сыграет с каталонцами в финале Кубка страны против «Валенсии», который пройдет 25 мая.