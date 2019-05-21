Мусаев сравнил новичка «Краснодара» с Каборе и отметил его сильные стороны Ранее стало известно, что последний покинет клуб по окончании сезона.

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после новости о переходе в стан «быков» полузащитника португальского клуба «Санта-Клара» Кайо.

«На последний матч с участием Кайо приезжали селекционеры «Эвертона». Они не знали, что мы его уже подписываем. Он хорош в единоборствах, в игре вверху и перехватах. Но ему нужно адаптироваться к нашей лиге.

Будет ли он заменой Каборе? Они разные игроки. Каборе строит атаки, мягкий с мячом. А Кайо очень силен в разрушении. Если бы не было повода, «Эвертон» бы не поехал за ним смотреть.

За Кайо смотрел и я, и селекционная служба, и президент. Мы его давно вели, с начала года, посмотрели много игр с его участием. Он молодой парень, будет прибавлять. Это первый яркий год для него. Очень важно, чтобы он проникся нашим стилем», – сказал Мусаев в программе «8-16».