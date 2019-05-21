Источник: «Челси» продлил контракт с Жиру

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру продолжит выступления в составе «Челси». Об этом сообщает Goal.com.
Согласно источнику, клуб принял решение воспользоваться опцией продления контракта с игроком.
Таким образом, его соглашение будет в силе до июня 2020 года.
В минувшем сезоне АПЛ 32-летний игрок провел 27 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
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