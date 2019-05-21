Источник: «Челси» продлил контракт с Жиру - Советский спорт
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21 мая 2019 00:53ФутболГичунцев Артур

Источник: «Челси» продлил контракт с Жиру

Ранее француз выступал за лондонский «Арсенал».

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру продолжит выступления в составе «Челси». Об этом сообщает Goal.com.

Согласно источнику, клуб принял решение воспользоваться опцией продления контракта с игроком.

Таким образом, его соглашение будет в силе до июня 2020 года.

В минувшем сезоне АПЛ 32-летний игрок провел 27 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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