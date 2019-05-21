Черевченко: На футбольном поле все бывает, но нельзя переходить на национальности

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко высказался о конфликте полузащитника Резиуана Мирзова с защитником «Урала» Владимиром Ильиным.
«Мирзов расстроился. Я разговаривал с ним и после игры, и на следующий день, а он об этом постоянно думал. Это было некрасиво со стороны футболиста «Урала».
На футбольном поле все бывает, но никогда нельзя переходить на национальности. Должно последовать жесткое наказание. Такое высказывание не красит футбол и футбольный клуб «Урал», – сказал Черевченко в интервью телеканалу «Россия 24».
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