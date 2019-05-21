Тотти стал членом Зала славы итальянского футбола Приз бывшему капитану «Ромы» вручил главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.

Чемпион мира 2006 года Франческо Тотти включен в Зал славы итальянского футбола, сообщает официальный сайт «Ромы».

Специальный приз, подтверждающий членство 42-летнего Тотти в Зале славы, вручил ему главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.

«Это особенный прекрасный день для меня, – сказал Тотти. – Хочу поблагодарить Федерацию футбола Италии за решение наградить меня этим отличительным знаком.

Победа на чемпионате мира укрепила мою репутацию во всем мире. Думаю, то достижение также помогло мне получить и сегодняшнюю награду».

Напомним, Тотти провел всю свою карьеру в «Роме» и был ее капитаном. Вместе с «джаллоросси» он стал чемпионом Италии (2001), двукратным обладателем Кубка Италии (2007, 2008) и Суперкубка Италии (2001, 2007).

В составе сборной Италии Тотти выиграл чемпионат мира 2006 года.