Тотти стал членом Зала славы итальянского футбола

Чемпион мира 2006 года Франческо Тотти включен в Зал славы итальянского футбола, сообщает официальный сайт «Ромы».
Специальный приз, подтверждающий членство 42-летнего Тотти в Зале славы, вручил ему главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.
«Это особенный прекрасный день для меня, – сказал Тотти. – Хочу поблагодарить Федерацию футбола Италии за решение наградить меня этим отличительным знаком.
Победа на чемпионате мира укрепила мою репутацию во всем мире. Думаю, то достижение также помогло мне получить и сегодняшнюю награду».
Напомним, Тотти провел всю свою карьеру в «Роме» и был ее капитаном. Вместе с «джаллоросси» он стал чемпионом Италии (2001), двукратным обладателем Кубка Италии (2007, 2008) и Суперкубка Италии (2001, 2007).
В составе сборной Италии Тотти выиграл чемпионат мира 2006 года.
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