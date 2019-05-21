Источник: Орещук стал спортивным директором московского «Динамо»

Известный футбольный агент Роман Орещук занял должность спортивного директора московского «Динамо».
Отметим, что он уже работал в этом качестве в столичном клубе в период с июня по сентябрь 2016 года.
«В новом «Динамо» началось движение. На пост спортивного директора назначен Роман Орещук. Правда, почему-то есть приставка и.о. и, как говорят, испытательный срок три месяца.
В любом случае это уже первый шаг, и, похоже, «Динамо» начинает уже сейчас подготовку к новой жизни», – написал Арустамян в своем Telegram-канале.
«Динамо», набрав 32 очка, занимает 12-е место в таблице РПЛ.
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