Источник: Орещук стал спортивным директором московского «Динамо» - Советский спорт
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21 мая 2019 11:10ФутболГичунцев Артур

Источник: Орещук стал спортивным директором московского «Динамо»

Об этом сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

Известный футбольный агент Роман Орещук занял должность спортивного директора московского «Динамо».

Отметим, что он уже работал в этом качестве в столичном клубе в период с июня по сентябрь 2016 года.

«В новом «Динамо» началось движение. На пост спортивного директора назначен Роман Орещук. Правда, почему-то есть приставка и.о. и, как говорят, испытательный срок три месяца.

В любом случае это уже первый шаг, и, похоже, «Динамо» начинает уже сейчас подготовку к новой жизни», – написал Арустамян в своем Telegram-канале.

«Динамо», набрав 32 очка, занимает 12-е место в таблице РПЛ.

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