Оливье Жиру – о матче с «Арсеналом: Чувства оставлю в стороне - Советский спорт
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21 мая 2019 11:40ФутболГичунцев Артур

Оливье Жиру – о матче с «Арсеналом: Чувства оставлю в стороне

Француз выступал за «пушкарей» с 2012 по 2018 год.

Форвард «Челси» Оливье Жиру поделился ожиданиями от дерби с лондонским «Арсеналом» в финале Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку.

«Я люблю играть против бывших команд, но чувства оставлю в стороне. Мне нравилось в «Арсенале», это часть моей карьеры.

Честно говоря, это особенный клуб для меня, но теперь я чувствую, что мне течет синяя кровь. Я очень хочу выиграть второй трофей с «Челси», – цитирует Жиру Daily Mail.

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