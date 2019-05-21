Оливье Жиру – о матче с «Арсеналом: Чувства оставлю в стороне Француз выступал за «пушкарей» с 2012 по 2018 год.

Форвард «Челси» Оливье Жиру поделился ожиданиями от дерби с лондонским «Арсеналом» в финале Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку.

«Я люблю играть против бывших команд, но чувства оставлю в стороне. Мне нравилось в «Арсенале», это часть моей карьеры.

Честно говоря, это особенный клуб для меня, но теперь я чувствую, что мне течет синяя кровь. Я очень хочу выиграть второй трофей с «Челси», – цитирует Жиру Daily Mail.