Оливье Жиру – о матче с «Арсеналом: Чувства оставлю в стороне

Форвард «Челси» Оливье Жиру поделился ожиданиями от дерби с лондонским «Арсеналом» в финале Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку.
«Я люблю играть против бывших команд, но чувства оставлю в стороне. Мне нравилось в «Арсенале», это часть моей карьеры.
Честно говоря, это особенный клуб для меня, но теперь я чувствую, что мне течет синяя кровь. Я очень хочу выиграть второй трофей с «Челси», – цитирует Жиру Daily Mail.
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