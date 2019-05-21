Стало известно имя первого новичка «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно - Советский спорт
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21 мая 2019 12:48ФутболСметанникова Дарья

Стало известно имя первого новичка «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно

Полузащитник «Суонси» станет игроком «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Как сообщает Sky Sports, полузащитник Даниэл Джеймс из «Суонси» станет первым новичком «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

Отмечается, что 21-летний футболист уже согласовал условия личного контракта, но пока клубы ведут переговоры о стоимости трансфера. Сумма сделки может составить порядка 15 млн фунтов.

В нынешнем сезоне Джеймс провел за «Суонси» 38 матчей, в которых забил пять мячей и сделал 10 голевых передач.

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