Андре Силва сообщил, что покидает «Севилью» Права на 23-летнего португальца принадлежат «Милану».

Нападающий Андре Силва сообщил, что покидает «Севилью», за которую выступал в сезоне-2018/19.

«Сезон заканчивается. Хочу сказать спасибо за невероятное отношение ко мне. Мне очень понравилась «Севилья» и город. Ожидаю, что в ближайшее время у меня будут хорошие новости о моем будущем», - написал Силва в своем инстаграме.

В минувшем сезоне португальской форвард провел 40 матчей за «Севилью», в которых забил 11 мячей и отдал три голевые передачи.