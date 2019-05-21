Нападающий Андре Силва сообщил, что покидает «Севилью», за которую выступал в сезоне-2018/19.
«Сезон заканчивается. Хочу сказать спасибо за невероятное отношение ко мне. Мне очень понравилась «Севилья» и город. Ожидаю, что в ближайшее время у меня будут хорошие новости о моем будущем», - написал Силва в своем инстаграме.
В минувшем сезоне португальской форвард провел 40 матчей за «Севилью», в которых забил 11 мячей и отдал три голевые передачи.
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