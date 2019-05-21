Андре Силва сообщил, что покидает «Севилью» - Советский спорт
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21 мая 2019 15:33ФутболСметанникова Дарья

Андре Силва сообщил, что покидает «Севилью»

Права на 23-летнего португальца принадлежат «Милану».

Нападающий Андре Силва сообщил, что покидает «Севилью», за которую выступал в сезоне-2018/19.

«Сезон заканчивается. Хочу сказать спасибо за невероятное отношение ко мне. Мне очень понравилась «Севилья» и город. Ожидаю, что в ближайшее время у меня будут хорошие новости о моем будущем», - написал Силва в своем инстаграме.

В минувшем сезоне португальской форвард провел 40 матчей за «Севилью», в которых забил 11 мячей и отдал три голевые передачи.

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Una temporada más termina, gracias sevilla por la increíble recepción, me encantó el espíritu del club y la ciudad. Espero que el futuro traiga cosas buenas! 😁

Публикация от André Silva (@andresilva9)

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