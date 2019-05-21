Денис Попов: Головину уже пора переходить в «Арсенал» или «Тоттенхэм»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов считает, что полузащитнику «Монако» Александру Головину следует перебраться в чемпионат Англии.
«Я думаю, Головину уже пора переходить в «Арсенал», «Тоттенхэм», или где еще он может оказаться. Как раз-таки сейчас он прошел промежуточный этап, адаптировался к европейскому футболу и менталитету.
В Европе ведь много нюансов в плане быта, психологии и всего остального. Теперь Головин чувствует в себе силы и уверенность», – цитирует Бокова «Евро-Футбол.Ру».
В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провел за «Монако» 34 матча, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.
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