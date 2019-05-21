Денис Попов: Головину уже пора переходить в «Арсенал» или «Тоттенхэм» - Советский спорт
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21 мая 2019 16:34ФутболГичунцев Артур

Денис Попов: Головину уже пора переходить в «Арсенал» или «Тоттенхэм»

До переезда во Францию игрок сборной России вел переговоры с «Челси».

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов считает, что полузащитнику «Монако» Александру Головину следует перебраться в чемпионат Англии.

«Я думаю, Головину уже пора переходить в «Арсенал», «Тоттенхэм», или где еще он может оказаться. Как раз-таки сейчас он прошел промежуточный этап, адаптировался к европейскому футболу и менталитету.

В Европе ведь много нюансов в плане быта, психологии и всего остального. Теперь Головин чувствует в себе силы и уверенность», – цитирует Бокова «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провел за «Монако» 34 матча, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.

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