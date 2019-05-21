Федор Щербаченко – о финале Кубка России: Ожидаю игры лоб в лоб

Известный российский специалист Федор Щербаченко высказался об игре московского «Локомотива» перед финальным матчем с «Уралом» за Кубок России, а также дал прогноз на этот поединок.
«Финал – это всегда вершина для игроков, тренеров и команд в целом. В любом Кубке, пусть даже предсезонном, как «Матч Премьер», люди пытаются сыграть чуть выше своих возможностей. В финале фаворитов не бывает, я ожидаю игры лоб в лоб на протяжении 90 или 120 минут.
Люди выходят на поле и пытаются показать свой лучший футбол, мы видим это по качеству игры, настрою, эмоциональному состоянию игроков и тренеров.
И даже без тренерского штаба «Локомотив» провел бы в финале Кубка один из лучших своих матчей», – цитирует специалиста «Евро-Футбол.Ру».
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