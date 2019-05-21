Чешский клуб заинтересован во вратаре «Динамо» Зирикове - Советский спорт
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21 мая 2019 19:41ФутболСметанникова Дарья

Чешский клуб заинтересован во вратаре «Динамо» Зирикове

Скауты заметили футболиста во время игр сборной России не старше 20 лет.

Вратарем московского «Динамо» Иваном Зириковым интересуется чешский клуб «Дукла». Об этом сообщает «Чемпионат».

Контракт 20-летнего голкипера с «Динамо» истекает летом, поэтому он может стать игроком пражского клуба на правах свободного агента.

Воспитанник «Динамо» в нынешнем сезоне не провел ни одного матча в российской премьер-лиге. В молодежном чемпионате Зириков сыграл 14 матчей, в которых пропустил 17 мячей.

«Дукла» в минувшем чемпионате Чехии заняла 16-е место в турнирной таблице.

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