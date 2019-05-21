Прощальный матч Компани в «Манчестер Сити» пройдет в сентябре - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 мая 2019 20:45ФутболСпирин Дмитрий

Прощальный матч Компани в «Манчестер Сити» пройдет в сентябре

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани проведет прощальный матч 11 сентября на стадионе «Этихад».

В игре примут участие «Легенды «Манчестер Сити» и «Звезды премьер-лиги». Все собранные средства пойдут на помощь бездомным Манчестера.

Компани за 11 лет в «Манчестер Сити» провел 360 матчей за команду (20 голов) и выиграл 12 титулов.

Ранее сообщалось, что футболист возвращается на родину: Венсан станет играющим тренером брюссельского «Андерлехта».

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