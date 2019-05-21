Умтити и Ракитич не намерены уходить летом из «Барселоны»

Как сообщает Mundo Deportivo, оба игрока заявили о намерении составить конкуренцию новичкам «Барсы» - защитнику Жан-Клеру Тодибо, хавбеку Френки де Йонгу, а также защитнику Маттейсу де Лигту, в случае его перехода в каталонскую команду.
Напомним, что Ракитич провел в минувшем сезоне 53 встречи за «Барселону» во всех турнирах и записал на свой счет 5 забитых мячей и 10 результативных передач. Умтити провел за каталонскую команду 14 игр, отметившись одним голевым пасом.
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