Умтити и Ракитич не намерены уходить летом из «Барселоны» Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити и полузащитник каталонской команды Иван Ракитич дали понять, что не намерены покидать команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, оба игрока заявили о намерении составить конкуренцию новичкам «Барсы» - защитнику Жан-Клеру Тодибо, хавбеку Френки де Йонгу, а также защитнику Маттейсу де Лигту, в случае его перехода в каталонскую команду.

Напомним, что Ракитич провел в минувшем сезоне 53 встречи за «Барселону» во всех турнирах и записал на свой счет 5 забитых мячей и 10 результативных передач. Умтити провел за каталонскую команду 14 игр, отметившись одним голевым пасом.