Умтити и Ракитич не намерены уходить летом из «Барселоны» - Советский спорт
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21 мая 2019 22:06Футбол

Умтити и Ракитич не намерены уходить летом из «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити и полузащитник каталонской команды Иван Ракитич дали понять, что не намерены покидать команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, оба игрока заявили о намерении составить конкуренцию новичкам «Барсы» - защитнику Жан-Клеру Тодибо, хавбеку Френки де Йонгу, а также защитнику Маттейсу де Лигту, в случае его перехода в каталонскую команду.

Напомним, что Ракитич провел в минувшем сезоне 53 встречи за «Барселону» во всех турнирах и записал на свой счет 5 забитых мячей и 10 результативных передач. Умтити провел за каталонскую команду 14 игр, отметившись одним голевым пасом.

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