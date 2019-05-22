Иско может стать игроком «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед» Испанский футболист может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает Sport.es, полузащитник «Реала» Иско попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»

Отмечается, что «Реал» готов отдать Иско за 120 миллионов евро. Помимо двух клубов из Манчестера интерес к 27-летнему испанцу проявляет «ПСЖ».

Иско выступает в «Реале» с 2013 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 37 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.