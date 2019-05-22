Орещук подтвердил свое назначение спортивным директором «Динамо» - Советский спорт
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22 мая 2019 09:01ФутболСметанникова Дарья

Орещук подтвердил свое назначение спортивным директором «Динамо»

Этот пост известный агент займет с приставкой и.о. на три месяца.

Роман Орещук подтвердил свое назначение на пост спортивного директора «Динамо».

«Правда ли, что меня назначили спортивным директором «Динамо» на три месяца? Да, это так», - цитирует Орещука Sport24.ru.

Отметим, что он уже работал в этом качестве в столичном клубе в период с июня по сентябрь 2016 года.

После 29 туров российской премьер-лиги «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Команда Дмитрий Хохлова обезопасила себя от стыковых матчей.

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