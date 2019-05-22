Чалов – лучший игрок 29-го тура РПЛ - Советский спорт
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22 мая 2019 09:14ФутболСметанникова Дарья

Чалов – лучший игрок 29-го тура РПЛ

Российская премьер-лига подвела итоги 29-го тура.

Лучшим игроком 29-го тура признан нападающий ЦСКА Федор Чалов, который забил победный мяч в ворота «Ахмата» (1:0), реализовав пенальти.

Чалов забил 13-й мяч в этом чемпионате и единолично возглавил бомбардирскую гонку РПЛ. 21-летний форвард набрал 49,42% по итогам опроса.

Второе место занял полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук (15,42%), тройку лучших замкнул – нападающий «Спартака» Лоренсо Мельгарехо (10,88%).

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