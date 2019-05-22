Агент рассказал о причине конфликта Семина и Денисова

Агент Алексей Сафонов рассказал подробности конфликта между полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым и главным тренером Юрием Семиным.
«Денисов же — амбициозный парень. В любом клубе бывает смена поколений, и если молодой ни в чем не уступает более опытному игроку, то тренер всегда сделает ставку на подрастающее поколение. Игорю это не понравилось. Следующий сезон он начнет в новом клубе. Это рабочие моменты, которые случаются каждый год. Думаю, Денисов еще сможет год или два поиграть в клубах уровня «Сочи», - цитирует Сафонова Sportbox.ru.
Кроме того, агент сообщил, что «Сочи» предложили 35-летнему хавбеку зарплату в 800 тысяч евро в год.
Ранее сообщалось, что из-за ангины Денисов не играет за «Локомотив» с 3 апреля. Однако генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе сообщил, что футболист не выходит на связь с клубом уже на протяжении многих дней.
В нынешнем сезоне Денисов провел в составе «Локомотива» 26 матчей во всех турнирах, сделав одну голевую передачу.
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