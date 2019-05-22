«Севилья» объявила об уходе Капарроса, он займет должность в структуре клуба

Главный тренер «Севильи» Хоакин Капаррос оставит свою должность и займется работой в структуре клуба, о чем сообщает пресс-служба красно-белых.
Отмечается, что на этой неделе руководство определится с новым наставником.
Напомним, 63-летний специалист принял команду по ходу минувшего сезона. В конечном итоге, «Севилья» финишировала на пятой строчке.
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