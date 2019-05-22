Тер-Штеген не сыграет в финале Кубка Испании из-за повреждения - Советский спорт
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22 мая 2019 22:00Футбол

Тер-Штеген не сыграет в финале Кубка Испании из-за повреждения

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер-Штеген не примет участия в финальном матче Кубка Испании.

Как сообщает пресс-служба каталонской команды, немецкий вратарь по-прежнему испытывает дискомфорт в правом колене и будет продолжать лечение в течение ближайших недель.

Напомним, что в текущем сезоне Тер-Штеген провел 49 матчей за «Барселону» во всех турнирах, пропустив 43 мяча.

Добавим, что в финале Кубка Испании «Барселона» сыграет против «Валенсии». Встреча пройдет 25 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и начнется в 22:00 по московскому времени.

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