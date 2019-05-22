Брайан Идову: Надеюсь, это не последний трофей с «Локомотивом»

- Для меня это первый трофей, особенный момент. Выиграть Кубок России я мог еще с «Амкаром». В «Локомотиве» получилось с первой попытки. Приятно, что для клуба этот Кубок стал десятым, юбилейным. Хотелось вписать свое имя в историю.
Болельщики в городе просили выиграть кубок. В Самару поддержать меня приехало много друзей. Надеюсь, это не последний трофей с «Локомотивом». Этот матч можно сравнить с игрой против Аргентины на чемпионате мира, но сегодня мы бились за титул, - цитирует Идову пресс-служба столичного клуба.
Добавим, что эта победа в Кубке России стала первой карьере 27-летнего полузащитника «Локомотива».
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