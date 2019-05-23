Робин ван Перси: Желаю «Арсеналу» выиграть чемпионский титул Нападающий Робин ван Перси пожелал удачи в АПЛ своему бывшему клубу.

«Может быть, Пеп Гвардиола уйдет в следующем году, и это отразится на клубе. Может быть, «Ливерпуль» будет доминировать в течение следующих нескольких лет. Желаю «Арсеналу» всего наилучшего, чтобы выиграть титул. Знаю, насколько это трудно», — цитирует ван Перси BBC.

Прошедший сезон чемпионата Англии «Арсенал» завершил на пятом месте, отстав от «Манчестер Сити» на 28 очков.

В финале Лиги Европы команда Унаи Эмери сразится с «Челси».

Робин ван Перси завершил свою спортивную карьеру.