Робин ван Перси: Желаю «Арсеналу» выиграть чемпионский титул

«Может быть, Пеп Гвардиола уйдет в следующем году, и это отразится на клубе. Может быть, «Ливерпуль» будет доминировать в течение следующих нескольких лет. Желаю «Арсеналу» всего наилучшего, чтобы выиграть титул. Знаю, насколько это трудно», — цитирует ван Перси BBC.
Прошедший сезон чемпионата Англии «Арсенал» завершил на пятом месте, отстав от «Манчестер Сити» на 28 очков.
В финале Лиги Европы команда Унаи Эмери сразится с «Челси».
Робин ван Перси завершил свою спортивную карьеру.
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