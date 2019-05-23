Эскриба продлил контракт с «Сельтой»

Новое соглашение 54-летнего специалиста рассчитано до 2021 года.
Эскриба возглавил команду в прошедшем марте и помог «Сельте» избежать вылета в сегунду. Команда финишировала на 17-й строчке турнирной таблицы примеры, набрав под руководством нового наставника 16 очков.
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