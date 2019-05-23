«Фулхэм» реконструирует свой стадион - Советский спорт
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23 мая 2019 10:13ФутболСпирин Дмитрий

«Фулхэм» реконструирует свой стадион

Пресс-служба «Фулхэма» на официальном сайте клуба объявила о реконструкции стадиона «Крейвен Коттедж».

Трибуна «Риверсайд», расположенная на берегу Темзы, будет отстроена заново за два года, сообщает «Газета.ру». Ее построили в 1972 году.

Напомним, в текущем сезоне «Фулхэм» вылетел из английской премьер-лиги.

Домашний стадион клуба вмещает 25 700 зрителей.

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