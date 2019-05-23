«Фулхэм» реконструирует свой стадион

Трибуна «Риверсайд», расположенная на берегу Темзы, будет отстроена заново за два года, сообщает «Газета.ру». Ее построили в 1972 году.
Напомним, в текущем сезоне «Фулхэм» вылетел из английской премьер-лиги.
Домашний стадион клуба вмещает 25 700 зрителей.
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