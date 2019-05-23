Арбитр Николаев не сдал нормативы и может завершить карьеру

Российский арбитр Алексей Николаев близок к тому, чтобы завершить карьеру по окончании нынешнего сезона, сообщает «Р-Спорт».
47-летний судья из Москвы не прошел обязательное тестирование для работы на матчах чемпионата России.
«Николаев 20 мая попытался сдать нормативы для обслуживания матчей чемпионата России, но в очередной раз не смог этого сделать», – сообщил источник агентства.
Николаев начал судейскую карьеру в 1987 году, а на матчах премьер-лиги работает с 2002 года. В конце 2010 года он вошел в элитную категорию УЕФА, а в 2014-м – был признан лучшим судьей России.
В нынешнем сезоне Николаев не работал на матчах премьер-лиги и обслуживал только две игры ФНЛ.
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