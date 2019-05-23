Комличенко: Вызов в сборную России – толчок в карьере, который придаст мне еще больше Нападающий был вызван на матчи с Сан-Марино и Кипром, которые пройдут 8 и 11 июня соответственно.

Форвард чешского клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко поделился эмоциями от вызова в сборную России на матчи квалификации Евро-2020.

«Очень рад, что попал в состав. Еще не успел увидеть новость, как сразу же посыпались сообщения в социальных сетях.

Вызов в сборную – сильное событие и для меня, и для моей семьи. Это толчок в карьере, который придаст мне еще больше сил, чтобы работать дальше и доказывать свою состоятельность», – цитирует игрока агентство «РИА Новости».