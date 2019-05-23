Иван Обляков: Вызов в сборную России? Да просто порадовался и все 20-летний полузащитник впервые вызван в сборную России.

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал об эмоциях после первого вызова в сборную России.

В четверг главный тренер национальной команды Станислав Черчесов опубликовал итоговый список игроков, которые будут вызваны для подготовки к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.

«Да просто порадовался и все, – приводит Sport24.ru слова 20-летнего полузащитника. – Для меня это, безусловно, очень приятно. Любой футболист хочет играть в сборной, защищать честь страны. Мечтаю надеть футболку национальной команды».

В нынешнем сезоне Обляков провел 39 матчей, в которых забил три гола и сделал восемь результативных передач. Ранее Обляков играл в молодежной сборной России.

Сборная России сыграет с Сан-Марино 8 июня в Саранске и с Кипром 11 июня в Нижнем Новгороде.