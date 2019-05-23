Зелимхан Бакаев: В сборной России мне будет непросто, там собраны сильные игроки

Хавбек тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев прокомментировал вызов в сборную России на матчи квалификации Евро-2020.
«У меня положительные эмоции от вызова в сборную России. Хороший сезон получился для команды и для меня. Команда, можно сказать, попадет в Лигу Европы, все складывается очень хорошо. Настрой хороший, я думаю, что смогу конкурировать за место в составе сборной. Буду работать и доказывать своей игрой. Конечно, будет непросто, в сборной собраны сильные футболисты, но я в себе уверен, если шанс получу, то оправдаю.
Сразу позвонил отцу и рассказал ему о вызове в сборную. Он очень ждал моего звонка и был очень обрадован. Вызов в сборную посвящаю всей республике Ингушетия.
Мы вчера всей командой следили за финалом Кубка России и ждали положительного результата для нашей команды. Мы счастливы и довольны, теперь готовимся к «Динамо». Нам теперь осталось поставить жирную точку в этом сезоне. Губернатор еще не поздравил, но думаю, все впереди», – цитирует Бакаева Sport24.ru.
Сборная России сыграет 8 июня с Сан-Марино в Саранске и 11 июня с Кипром в Нижнем Новгороде.
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