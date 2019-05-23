Властимил Петржела: Комличенко не соответствует уровню ни русской, ни чешской сборной Петржела – о Комличенко: «Много забивать не значит быть лидером».

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко не сыграет в ближайших матчах сборной России.

23-летний воспитанник «Краснодара» вызван в национальную команду на игры отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

– Я видел несколько матчей с его участием. Он игрок, который постоянно забивает, не только с игры. Но я бы не сказал, что это уровень сборной. Просто есть такие игры, когда его даже не видно на поле, поэтому мне не нравится. Нужно не только забивать, но и хорошо играть.

Комличенко во «Младе» точно не лидер. Много забивать не значит быть лидером. Он может забить, а команда сыграет этот матч плохо. Комличенко очень мало вступает в игру, 20-30 минут его не видно, а потом появляется один шанс и он забивает. Думаю, что он не сможет попасть в состав сборной России. Потренируется, но играть не будет. Ему нужно перейти в более сильную команду и доказывать свою состоятельность там, – приводит слова чешского специалиста «Спорт день за днем».

В нынешнем сезоне чемпионата Чехии Комличенко провел 30 матчей и забил 27 мячей.