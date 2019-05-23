Черышев на костылях отправился с «Валенсией» на финал Кубка Испании (фото) Российский футболист получил травму 21 апреля в матче 33-го тура примеры с «Бетисом» (2:1).

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вместе с командой отправился на финальный матч Кубка Испании с «Барселоной».

«Валенсия» прибыла в Херес, где будет готовиться к финалу. Черышев из-за травмы отправился на игру на костылях.

Матч «Валенсия» - «Барселона» в финале Кубка Испании состоится 25 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Начало игры в 22:00 по московскому времени.