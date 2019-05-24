«Наполи» ведет переговоры о трансфере Малиновского - Советский спорт
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24 мая 2019 00:30ФутболКоноплев Александр

«Наполи» ведет переговоры о трансфере Малиновского

Украинского хавбека ждут в Италии.

Итальянский клуб «Наполи» начал переговоры по трансферу украинского полузащитника «Генка» Руслана Малиновского, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Неаполитанцы предлагают за 26-летнего хавбека 10 миллионов евро, когда «Генк» не желает продавать футболиста перед стартом в Лиге чемпионов. Контракт Малиновского с бельгийцами истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне на счету Малиновского 16 мячей и 16 голевых передач в 51 матче за «Генк» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что украинец может стать игроком «Спартака».

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