Черногория не смогла оспорить дисквалификацию стадиона из-за расизма Также Черногория оштрафована на 20 000 евро

УЕФА на своем официальном сайте сообщил об отклонении апелляции Футбольного союза Черногории по дисциплинарному делу. Сборная Черногории была наказана матчем без зрителей за проявления расизма в матче отборочного турнира Евро-2020 против Англии (1:5). Попытка обжаловать это решение завершилась ничем – УЕФА оставил наказание в силе.

Таким образом матч Черногория – Косово 7 июня пройдет при пустых трибунах. Кроме того Черногория оштрафована на 20 000 евро.