Черногория не смогла оспорить дисквалификацию стадиона из-за расизма

УЕФА на своем официальном сайте сообщил об отклонении апелляции Футбольного союза Черногории по дисциплинарному делу. Сборная Черногории была наказана матчем без зрителей за проявления расизма в матче отборочного турнира Евро-2020 против Англии (1:5). Попытка обжаловать это решение завершилась ничем – УЕФА оставил наказание в силе.
Таким образом матч Черногория – Косово 7 июня пройдет при пустых трибунах. Кроме того Черногория оштрафована на 20 000 евро.
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