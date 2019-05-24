СМИ: Фалькао поручил своему агенту организовать переход в «Валенсию» - Советский спорт
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24 мая 2019 14:55ФутболГичунцев Артур

СМИ: Фалькао поручил своему агенту организовать переход в «Валенсию»

Ранее колумбиец выступал за мадридский «Атлетико».

Форвард «Монако» Радамель Фалькао планирует сменить клубную прописку в летнее межсезонье, о чем сообщает газета L’Equipe.

Согласно источнику, он получил предложение от «Валенсии» и попросил своего агента (Жорже Мендеша) оформить эту сделку.

Отмечается, что португалец в хороших отношениях с руководством «летучих мышей» и готов организовать возвращение игрока в испанскую примеру.

В текущем сезоне 33-летний футболист провел во всех турнирах 38 матчей, забил 16 голов и отдал 2 голевых передачи.

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