Руководство «Челси» хочет, чтобы Лэмпард еще год отработал в «Дерби Каунти» - Советский спорт
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24 мая 2019 20:49Футбол

Руководство «Челси» хочет, чтобы Лэмпард еще год отработал в «Дерби Каунти»

«Челси» не намерен летом назначать нынешнего наставника «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера.

Как сообщает Sun, руководство «Челси» не скрывает своего желания назначит на пост главного тренера команды нынешнего наставника «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда, однако считает, что ему на данный момент не хватает опыта, а потому предпочло, чтобы бывший атакующий полузащитник «синих», еще год отработал со своим нынешним клубом.

В «Челси» уверены, что Лэмпард и его тренерский штаб в течение длительного периода будут оставаться на «Стэмфорд Бридж», создавая команду, способную добиваться успеха на протяжении нескольких лет. В связи с этим клуб не хочет рисковать с ранним назначением Лэмпарда, опасаясь, что любая неудача может спровоцировать провал команды и, как следствие, отставку специалиста. Поэтому в команде очень хотят, чтобы 40-летний англичанин был полностью готов к своему назначению, когда появится такая возможность.

Как отмечает издание, в «Челси» намерены доверить итальянскому специалисту Маурицио Сарри руководство клубом еще на один сезон, если только тот не согласится на переход в «Ювентус», от которого в лондонском клубе его не намерены удерживать. В случае же ухода Сарри руководство «Челси» будет вынуждено назначить Лэмпарда на пост главного тренера.

Напомним, что Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 годы. За это время он три раза становился вместе с лондонской командой чемпионом Англии (2004/05, 2005/06, 2009/10), четыре раза выигрывал Кубок страны (2007, 2009, 2010, 2012), а также побеждал в Лиге чемпионов (2011/2012) и Лиге Европы (2013). Всего за «Челси» Лэмпард сыграл 640 матчей, записав на свой счет 209 голов и 150 результативных передач.

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