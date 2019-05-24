Лионель Месси: Еще пытаемся оправиться от поражения «Ливерпулю», по крайней мере, я - Советский спорт
ФутболХоккейКиберспортБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 мая 2019 21:53Футбол

Лионель Месси: Еще пытаемся оправиться от поражения «Ливерпулю», по крайней мере, я

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что ему очень тяжело пережить поражение от «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов.

- Это был очень тяжелый удар, нам было трудно подняться после такого, что, безусловно, было видно в последующих наших играх. Было очень тяжело. Критика Вальверде? Я многого не видел и не особо читал об этом. Кое-что слышал о критике тренера, но думаю, что Вальверде проделал впечатляющую работу, и в противостоянии с «Ливерпулем» его работа была практически безупречна.

Так получилось в Риме, так вышло и в Ливерпуле, к сожалению. Но главный тренер виноват в этом поражении лишь отчасти, но далеко не во всем. Я бы хотел, чтобы Вальверде продолжил работать с «Барселоной». В прошлом году мы сделали дубль, в этом можем сделать еще один, пусть и с таким пятном в Лиге чемпионов.

«Золотой мяч»? Я не думаю об этом, меня не интересуют личные достижения. Мы все еще пытаемся оправиться от поражения в Ливерпуле, по крайней мере, я. Изменения в составе «Барселоны» на следующий сезон? Нам сейчас грустно, но не мне нужно говорить о том, вносить изменения или нет, я могу только сказать, что мы разочарованы.

Финал Кубка Испании? Мы все знаем, что это финал и еще один титул. Очевидно, что поражение в Кубке сделает наше положение многим хуже, чем есть сейчас. Поэтому мы хотим отпраздновать еще один завоеванный титул и доказать, что эта команда еще жива. Нельзя допустить еще одну ошибку, мы хотим выиграть, поэтому собираемся выйти и сделать все возможное для победы. Нам надо забыть матч против «Ливерпуля», - приводит слова Месси Marca.

Ранее стало известно, что в финальном матче Кубка Испании не сыграет голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер-Штеген, по-прежнему испытывающий дискомфорт в правом колене.

Добавим, что в финале Кубка Испании «Барселона» сыграет против «Валенсии». Встреча пройдет 25 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и начнется в 22:00 по московскому времени.

22/05 21:00Футбол
«Попыхтим» в Европе! «Паровозы» помогли «самоварам» попасть в еврокубок«Локомотив» одолел «Урал» в финале Кубка России и подарил последнюю путевку в Лигу Европы «Арсеналу».
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
23/05 13:15Хоккей
Кто вам сказал, что у США нет шансов с Россией? Американцы очень сильныСША преодолеют проблемы группового этапа и подойдут к матчу в четвертьфинале с Россией во всеоружии.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
23/05 15:00Футбол
Сергей Андреев: Бердыев сменит Карпина в «Ростове»? Отвечу цитатой пастора Шлага…Легенда ростовского футбола, бывший нападающий СКА и сборной СССР недоволен выступлениями «Ростова» в завершающемся сезоне.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
23/05 10:00Футбол
«Алименты за Глушакова платит «Спартак». Копейка в копеечку»Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, поделился последними новостями о громком бракоразводном процессе своей подзащитной с капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
23/05 13:45Хоккей
Овечкин и Кучеров побили рекорд… Загитовой. Как Россия смотрит ЧМ-2019?Опубликованы ТВ-рейтинги прошлой недели. Список лидеров года среди спортивных трансляций возглавил матч чемпионата мира Россия - Чехия.
22/05 22:00Футбол
Евгений Ловчев: Палыч отстоял имя тренеров старшего поколения. Спасибо ему!Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги финала Кубка России, назвал Баринова лучшим футболистом матча и предостерег предсказывать тульскому «Арсеналу» судьбу «Уфы».
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
23/05 22:45Теннис
Кто покорит Париж? Итоги жеребьевки «Ролан Гаррос»В четверг в столице Франции прошла жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема». «Советский спорт» изучил ее результаты и спрогнозировал, какие результаты могут показать в Париже российские теннисисты.
23/05 22:00Футбол
Максименко, Ребров и Ташаев выбрали мисс «Спартак»В четверг на «Открытие Арене» прошел финал конкурса самых красивых поклонниц столичного клуба.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
23/05 21:30Хоккей
У американцев здесь сборная третьего сорта. Как таких не победить?Четвертьфинал – для фаворита главный матч на любом турнире: провал либо еще две гарантированные медальные встречи.
23/05 21:00Хоккей
Борис Михайлов: Если не будет червя в голове – обыграем всехПосле победы сборной России над американцами (4:3) игру нашей команды оценил двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР Борис Михайлов.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
24/05 08:00Футбол
Вячеслав Караваев: От агрессивного стиля против Адвоката не откажемсяВ пятницу состоится первый финальный матч плей-офф чемпионата Голландии за путевку в Лигу Европы-2019/20. «Утрехт» примет на своем поле «Витесс», цвета которого защищает 24-летний защитник сборной России.
Новости
22:15 Футбол Беленов может перейти в «Ахмат»
22:01 Футбол Тренер БАТЭ ушел от вопроса об интересе «Зенита» к Щербицкому
21:58 Футбол Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч против «Ниццы»
21:53 Футбол Лионель Месси: Еще пытаемся оправиться от поражения «Ливерпулю», по крайней мере, я
21:51 Футбол Комличенко помог «Младе» выйти в плей-офф за место в Лиге Европы
21:27 Баскетбол «Химки» обыграли УНИКС и сравняли счет в серии плей-офф
21:08 Формула-1 Пилоты «Ф-1» наденут красные кепки перед Гран-при Монако
20:49 Футбол Руководство «Челси» хочет, чтобы Лэмпард еще год отработал в «Дерби Каунти»
20:28 Хоккей Бочаров – в «Динамо» на два года
20:21 Шахматы Грищук вышел в финал Гран-при
20:20 Футбол Пауло Дибала: В «Ювентусе» все знают, что я хочу продолжить играть за клуб
20:07 Хоккей Вячеслав Фетисов: Санкт-Петербург – самый хоккейный город сегодня
20:02 Футбол «Бавария» предложила «Манчестер Сити» 80 миллионов евро за трансфер Сане
20:00 Велошоссе Закарин выиграл 13-й этап «Джиро»
19:37 Футбол Жозе Моуринью: Азар захочет поехать в Мадрид, завоевав последний трофей с «Челси»
19:32 Футбол Виллаш-Боаш может возглавить «Марсель»
19:26 Футбол «Чайка» выиграла зону «Юг» ПФЛ
19:24 Хоккей Илья Ковальчук: Проиграли финнам перед ЧМ-2019, теперь надо сделать правильные выводы
19:20 Футбол Роман Бабаев: Сезон вышел достаточно ярким и запоминающимся
19:12 Футбол Защитник «Урала» вызван в сборную Армении
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика