Лионель Месси: Еще пытаемся оправиться от поражения «Ливерпулю», по крайней мере, я Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что ему очень тяжело пережить поражение от «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов.

- Это был очень тяжелый удар, нам было трудно подняться после такого, что, безусловно, было видно в последующих наших играх. Было очень тяжело. Критика Вальверде? Я многого не видел и не особо читал об этом. Кое-что слышал о критике тренера, но думаю, что Вальверде проделал впечатляющую работу, и в противостоянии с «Ливерпулем» его работа была практически безупречна.

Так получилось в Риме, так вышло и в Ливерпуле, к сожалению. Но главный тренер виноват в этом поражении лишь отчасти, но далеко не во всем. Я бы хотел, чтобы Вальверде продолжил работать с «Барселоной». В прошлом году мы сделали дубль, в этом можем сделать еще один, пусть и с таким пятном в Лиге чемпионов.

«Золотой мяч»? Я не думаю об этом, меня не интересуют личные достижения. Мы все еще пытаемся оправиться от поражения в Ливерпуле, по крайней мере, я. Изменения в составе «Барселоны» на следующий сезон? Нам сейчас грустно, но не мне нужно говорить о том, вносить изменения или нет, я могу только сказать, что мы разочарованы.

Финал Кубка Испании? Мы все знаем, что это финал и еще один титул. Очевидно, что поражение в Кубке сделает наше положение многим хуже, чем есть сейчас. Поэтому мы хотим отпраздновать еще один завоеванный титул и доказать, что эта команда еще жива. Нельзя допустить еще одну ошибку, мы хотим выиграть, поэтому собираемся выйти и сделать все возможное для победы. Нам надо забыть матч против «Ливерпуля», - приводит слова Месси Marca.

Ранее стало известно, что в финальном матче Кубка Испании не сыграет голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер-Штеген, по-прежнему испытывающий дискомфорт в правом колене.

Добавим, что в финале Кубка Испании «Барселона» сыграет против «Валенсии». Встреча пройдет 25 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и начнется в 22:00 по московскому времени.