«Кан» и «Генгам» покинули высший дивизион Франции В пятницу, 24 мая, состоялся заключительный тур чемпионата Франции.

По итогам 38 туров чемпионата лигу 1 напрямую покинули «Кан» и «Генгам». Занявший 18-ю строчку в турнирной таблице «Дижон» сыграет за право остаться в высшей лиге в стыковых матчах.

Напомним, что чемпионом Франции досрочно стал «ПСЖ», для которого этот титул стал восьмым в истории клуба. Серебряные медали чемпионата Франции достались «Лиллю», а бронзу завоевали футболисты «Лиона». Все три клуба в следующем сезоне выступят в Лиге чемпионов.

Отметим, что занявший четвертое место «Сент-Этьен», а также «Страсбург» и «Ренн» примут участие в следующем розыгрыше Лиги Европы.