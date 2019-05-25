«Кан» и «Генгам» покинули высший дивизион Франции

По итогам 38 туров чемпионата лигу 1 напрямую покинули «Кан» и «Генгам». Занявший 18-ю строчку в турнирной таблице «Дижон» сыграет за право остаться в высшей лиге в стыковых матчах.
Напомним, что чемпионом Франции досрочно стал «ПСЖ», для которого этот титул стал восьмым в истории клуба. Серебряные медали чемпионата Франции достались «Лиллю», а бронзу завоевали футболисты «Лиона». Все три клуба в следующем сезоне выступят в Лиге чемпионов.
Отметим, что занявший четвертое место «Сент-Этьен», а также «Страсбург» и «Ренн» примут участие в следующем розыгрыше Лиги Европы.
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