«Барселона» и «Валенсия» сыграют в финале Кубка Испании

«Барселона» и «Валенсия» сыграют в субботу в финале Кубка Испании. Матч пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и начнется в 22:00 (мск).
«Барселона» может оформить чемпионский дубль, добавив завоевание Кубка к победе в примере. «Валенсия» заняла в чемпионате четвертое место и также гарантировала себе участие в Лиге чемпионов.
«Барселона» является рекордсменом по числу побед в Кубке Испании (30). Более того, каталонцы побежали в турнире в четырех предыдущих сезонах, а в финале сыграют в шестой раз подряд. «Валенсия» побеждала в Кубке семь раз, в предыдущий – в 2008 году.
Отметим, что в нынешнем сезоне в чемпионате команды дважды сыграли вничью: в октябре 1:1 в Валенсии, а в феврале 2:2 в Барселоне.
Кубок Испании
Финал
«Барселона» – «Валенсия» (22:00)
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