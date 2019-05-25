«Барселона» взяла восемь травмированных игроков на финал Кубка Испании - Советский спорт
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25 мая 2019 08:16ФутболЛипкин Антон

«Барселона» взяла восемь травмированных игроков на финал Кубка Испании

«Барселона» сыграет с «Валенсией» в Севилье.

«Барселона» опубликовала список игроков, которые отправились в Севилью на финал Кубка Испании с «Валенсией».

Главный тренер команды Эрнесто Вальверде взял в поездку 25 игроков, однако восемь из них не получили разрешения от врачей выходить на поле.

«Барселона»: тер Штеген (травма), Семеду (травма), Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо (травма), Артур (травма), Суарес (травма), Месси, Дембеле (травма), Рафинья (травма), Силлессен, Малком, Ленгле, Мурильо, Жорди Альба, Боатенг (травма), Серхио Роберто, Аленья, Видаль, Умтити, Вермален, Абель Руис, Игнасио Пенья, Карлес Перес.

Напомним, матч «Барселона» – «Валенсия» пройдет 25 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Начало – 22:00 (мск).

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