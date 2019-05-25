Мельгарехо вызван в сборную Парагвая - Советский спорт
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25 мая 2019 09:13ФутболЛипкин Антон

Мельгарехо вызван в сборную Парагвая

В рамках подготовки к Кубку Америки команда сыграет с Гондурасом и Гватемалой.

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо вызван в сборную Парагвая на товарищеские матчи с Гондурасом и Гватемалой.

Сборная Парагвай готовится к Кубку Америки, который стартует 14 июня в Бразилии. Пока 28-летний игрок «Спартака» включен в расширенный состав национальной команды.

В нынешнем сезоне Мельгарехо провел 32 матча за «Спартак» во всех турнирах, забил пять голов и сделал пять голевых передач. В воскресенье в заключительной игре сезона «Спартак» сыграет в гостях с «Оренбургом».

Добавим, что Парагвай проведет матч с Гондурасом 5 июня, а с Гватемалой – 9 июня.

На групповом этапе Кубка Америки Парагвай сыграет в группе B с Катаром (16 июня), Аргентиной (19 июня) и Колумбией (23 июня).

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