Мельгарехо вызван в сборную Парагвая В рамках подготовки к Кубку Америки команда сыграет с Гондурасом и Гватемалой.

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо вызван в сборную Парагвая на товарищеские матчи с Гондурасом и Гватемалой.

Сборная Парагвай готовится к Кубку Америки, который стартует 14 июня в Бразилии. Пока 28-летний игрок «Спартака» включен в расширенный состав национальной команды.

В нынешнем сезоне Мельгарехо провел 32 матча за «Спартак» во всех турнирах, забил пять голов и сделал пять голевых передач. В воскресенье в заключительной игре сезона «Спартак» сыграет в гостях с «Оренбургом».

Добавим, что Парагвай проведет матч с Гондурасом 5 июня, а с Гватемалой – 9 июня.

На групповом этапе Кубка Америки Парагвай сыграет в группе B с Катаром (16 июня), Аргентиной (19 июня) и Колумбией (23 июня).