Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо вызван в сборную Парагвая на товарищеские матчи с Гондурасом и Гватемалой.
Сборная Парагвай готовится к Кубку Америки, который стартует 14 июня в Бразилии. Пока 28-летний игрок «Спартака» включен в расширенный состав национальной команды.
В нынешнем сезоне Мельгарехо провел 32 матча за «Спартак» во всех турнирах, забил пять голов и сделал пять голевых передач. В воскресенье в заключительной игре сезона «Спартак» сыграет в гостях с «Оренбургом».
Добавим, что Парагвай проведет матч с Гондурасом 5 июня, а с Гватемалой – 9 июня.
На групповом этапе Кубка Америки Парагвай сыграет в группе B с Катаром (16 июня), Аргентиной (19 июня) и Колумбией (23 июня).
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