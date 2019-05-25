Городов продлил контракт с «Ахматом»

Городов подписал новый контракт с чеченским клубом по схеме «1+1».
Вратарь защищает цвета «Ахмата» с 2013 года: он провел за команду в премьер-лиге уже 111 матчей.
Ранее Евгений Городов защищал цвета «Краснодара», «Томи» и «Шинника».
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