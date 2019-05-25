Городов продлил контракт с «Ахматом» - Советский спорт
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25 мая 2019 10:29ФутболСпирин Дмитрий

Городов продлил контракт с «Ахматом»

33-летний вратарь Евгений Городов продолжит выступать за «Ахмат».

Городов подписал новый контракт с чеченским клубом по схеме «1+1».

Вратарь защищает цвета «Ахмата» с 2013 года: он провел за команду в премьер-лиге уже 111 матчей.

Ранее Евгений Городов защищал цвета «Краснодара», «Томи» и «Шинника».

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