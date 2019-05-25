Юрий Жирков: Не время заканчивать в сборной – есть еще силы

Защитник «Зенита» Юрий Жирков объяснил, почему решил вернуться в сборную России, хотя после чемпионата мира заявлял, что завершил международную карьеру.
«Знаете, о завершении карьеры я после чемпионата мира сказал не то чтобы сгоряча, – приводит Sport24.ru слова 35-летнего игрока обороны. – Просто понимал, что уже такой возраст, что со сборной можно уже и закончить.
Но потом поговорил со Станиславом Саламовичем (Черчесовым), с семьей, с детьми. Все уговаривали меня вернуться. Наверное, не время заканчивать – есть еще силы. И у меня после травмы появилась дополнительная мотивация».
Напомним, Жирков дебютировал в сборной России в феврале 2005 года в товарищеском матче с Италией (0:2).
В составе сборной России Жирков сыграл на двух Евро (2008, 2012) и чемпионатах мира (2014, 2018).
21 марта он вернулся в национальную команду, приняв участие в матче отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией (1:3). Всего на его счету 88 матчей за национальную команду и два гола.
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