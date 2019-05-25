Юрий Жирков: Не время заканчивать в сборной – есть еще силы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболБиатлонФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 мая 2019 10:43ФутболЛипкин Антон

Юрий Жирков: Не время заканчивать в сборной – есть еще силы

Защитник «Зенита» вернулся в сборную России в 35 лет.

Защитник «Зенита» Юрий Жирков объяснил, почему решил вернуться в сборную России, хотя после чемпионата мира заявлял, что завершил международную карьеру.

«Знаете, о завершении карьеры я после чемпионата мира сказал не то чтобы сгоряча, – приводит Sport24.ru слова 35-летнего игрока обороны. – Просто понимал, что уже такой возраст, что со сборной можно уже и закончить.

Но потом поговорил со Станиславом Саламовичем (Черчесовым), с семьей, с детьми. Все уговаривали меня вернуться. Наверное, не время заканчивать – есть еще силы. И у меня после травмы появилась дополнительная мотивация».

Напомним, Жирков дебютировал в сборной России в феврале 2005 года в товарищеском матче с Италией (0:2).

В составе сборной России Жирков сыграл на двух Евро (2008, 2012) и чемпионатах мира (2014, 2018).

21 марта он вернулся в национальную команду, приняв участие в матче отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией (1:3). Всего на его счету 88 матчей за национальную команду и два гола.

21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
23/05 22:00Футбол
Максименко, Ребров и Ташаев выбрали мисс «Спартак»В четверг на «Открытие Арене» прошел финал конкурса самых красивых поклонниц столичного клуба.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
23/05 22:45Теннис
Кто покорит Париж? Итоги жеребьевки «Ролан Гаррос»В четверг в столице Франции прошла жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема». «Советский спорт» изучил ее результаты и спрогнозировал, какие результаты могут показать в Париже российские теннисисты.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
23/05 23:30Хоккей
Канада была в 0,4 секунды от вылета. Мы увидели огненные четвертьфиналыШвейцарии совсем чуть-чуть не хватило для выхода в полуфинал, а России с трудом обыграла США.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
25/05 00:15Футбол
Месси рекордный шестой раз выиграл «Золотую бутсу»После того, как форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил всего один гол в ворота «Реймса», стало понятно, что Лионель Месси получит приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов-2018/19.
24/05 13:00ММА
5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
Dota 2 - прямая трансляция турнира
Новости
11:46 Хоккей Радко Гудас: Мы должны опекать лидеров канадцев, как Драйзайтля
11:40 Хоккей Брюс Кэссиди: «Бостон» не старается спрятаться от конечной цели
11:32 Футбол СМИ: Рахимов и Черевченко – в списке кандидатов на пост главного тренера «Рубина»
11:32 Хоккей Алексей Яшин: Гусев уже давно играет на суперзвездном уровне
11:26 Хоккей Алексей Яшин: Сборная Финляндии почти не допускает ошибок
11:19 Хоккей ЦСКА приобрел у ЦСК ВВС форварда юниорской сборной России
11:12 Футбол «Челси» требует за Азара 130 миллионов, «Реал» готов заплатить 88
11:07 Футбол «Фиорентину» приобрел американский миллиардер
11:03 Футбол «Фенербахче» может быть наказан за нарушение финансового Fair Play
10:53 ММА Макгрегор повредил руку на тренировке (фото)
10:51 Футбол «Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Лиону» по трансферу Дембеле
10:50 Хоккей Россия – Финляндия. Текстовая трансляция в 16:15 мск
10:45 Хоккей Исмо Лекхонен: Ялонен знает сборную России и готовит очередную сенсацию
10:43 Футбол Юрий Жирков: Не время заканчивать в сборной – есть еще силы
10:36 Футбол Юрий Жирков: «Зенит» сделал предложение, думаю, надо оставаться
10:29 Футбол Городов продлил контракт с «Ахматом»
10:28 Футбол Борис Игнатьев: Болельщики «Динамо» возгордятся, придя на новый стадион
10:22 Футбол Сергей Силкин: Новый стадион поможет «Динамо» добиваться хороших результатов
10:19 Теннис Новак Джокович: Надаль - главный фаворит «Ролан Гаррос»
10:16 Футбол «ПСЖ» просматривал Аллана в матче с «Интером»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика