Адвокат: Кокорин стал пять раз в неделю посещать спортзал Форвард «Зенита» продолжает оставаться в СИЗО.

Адвокат Татьяна Стукалова рассказала о том, что форвард «Зенита» Александр Кокорин, оставшийся в СИЗО №2 «Бутырка», приступил к тренировкам в зале.

«Нога у Саши болит, но после того, как состоялся приговор, сейчас у него появилась возможность пять раз в неделю посещать спортзал, и он ею пользуется», – приводит «Р-Спорт» слова Стукаловой.

Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы за то, что 8 октября прошлого года в компании своего брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и выступающего в любительской лиги Александра Протасовицкого принял участие в избиении водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, главы департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Защита подала апелляционные жалобы на решение суда.

Добавим, что Кокорин жаловался на боли в колене, которое было прооперировано весной прошлого года после разрыва крестообразных связок.