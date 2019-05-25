Де Росси планирует завершить карьеру игрока - Советский спорт
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25 мая 2019 13:21ФутболСпирин Дмитрий

Де Росси планирует завершить карьеру игрока

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси может завершить карьеру по окончании текущего сезона.

36-летний Де Росси проведет 26 мая свой последний матч за римский клуб. Он играет за «Рому» с 2001 года.

Руководство клуба не предложило футболисту новый контракт.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы несколько зарубежных клубов, в числе которых упоминался «Зенит».

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