Де Росси планирует завершить карьеру игрока

Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеру Четырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

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5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео) В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов.

Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал» Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».

«Красная машина» отменила «Чудо». Наши победили американцев и вышли в полуфинал Россияне едва не упустили преимущество, добытое в первом периоде. За счет мощной атаки и вдохновенной игре вратаря Андрея Василевского сборной России удалось одержать победу 4:3.

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