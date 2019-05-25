Де Росси планирует завершить карьеру игрока

36-летний Де Росси проведет 26 мая свой последний матч за римский клуб. Он играет за «Рому» с 2001 года.
Руководство клуба не предложило футболисту новый контракт.
Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы несколько зарубежных клубов, в числе которых упоминался «Зенит».
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