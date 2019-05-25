«Спартак» занял второе место в молодежном первенстве, «Динамо» – третье

Футболисты «Спартака» в 30-м туре на выезде переиграли «Оренбург» со счетом 2:0 и, набрав 61 очков, заняли итоговое второе место в первенстве.
На третьей строчке с 58 очками финишировало «Динамо», на своем поле переигравшее «Арсенал» (1:0), который занял в итоговой турнирной таблице четвертую строчку.
На пятом месте расположился «Зенит», в последнем туре первенства дома переигравший «Енисей» – 4:2. Отметим, что команда из Санкт-Петербурга, имея в активе 57 очков, лишь по личным встречам уступила тульской команде (0:1, 1:2).
В остальных матчах первенства «Локомотив» разгромил на своем поле «Уфу» со счетом 6:1, ЦСКА крупно переиграл «Крылья Советов» (3:0), а «Краснодар» одержал домашнюю победу над «Рубином» (3:0).
Во встрече «Ахмат» – «Ростов» идет второй тайм, счет равный – 1:1.
Добавим, что ЦСКА, досрочно выигравший молодежное первенство, набрал по итогам чемпионата 71 очко.
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