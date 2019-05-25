«Балтика» и «Факел» вылетели из ФНЛ

По итогам 38 туров ФНЛ покинули «Тюмень» (25 очков), «Зенит-2» (28), «Сибирь» (37), «Факел» (41) и «Балтика» (42).
Напомним, что победителем первенства стал «Тамбов» (73 очка). Второе место занял «Сочи» (69), а на третьей строчке расположилась «Томь» (64).
«Тамбов» и «Сочи» получили прямые путевки в РПЛ, «Томь» и занявший четвертое место в ФНЛ «Нижний Новгород» проведут стыковые матчи за право играть в премьер-лиге.
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