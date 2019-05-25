Нападающий «Сочи» Барсов стал лучшим бомбардиром первенства ФНЛ - Советский спорт
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25 мая 2019 16:57Футбол

Нападающий «Сочи» Барсов стал лучшим бомбардиром первенства ФНЛ

В субботу, 25 мая, прошел заключительный тур первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Форвард «Сочи» Максим Барсов стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги в сезоне 2018/19. На счету 26-летнего форвард 19 мячей в 32 матчах за сочинскую команду.

Второе место с 14 голами в 33 играх первенства занял Игорь Лебеденко из «Факела». Замкнул тройку лидеров Владимир Обухов, отличившийся 13 раз в 35 встречах за «Мордовию» и «Тамбов».

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