Де Росси попрощался с «Ромой» и ее болельщиками Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси написал прощальное письмо, в котором выразил благодарность всем сотрудникам и болельщикам клуба.

«Оглядываясь назад на фотографию, которую вы все уже видели, я понимаю, что мне улыбнулась удача, за которую я никогда не смогу отплатить полностью. Это было длинное и напряженное путешествие, всегда сопровождаемое любовью к этой команде. Я не хочу оставлять свою благодарность в воздухе, потому что, пока я пишу слово «спасибо», мне в голову приходят не абстрактные понятия, а конкретные воспоминания и чувства, лица и голоса.

Позвольте поблагодарить весь Рим, в котором я встретил:

Семью Сенси и президента Паллотту;

Всех женщин и мужчин, которые работали и в настоящее время работают в Тригории;

Тренеров, каждый из которых научил меня чему-то важному;

Медицинский персонал, без которого я, несомненно, реже появлялся бы на поле.

Моих товарищей по команде, которые для меня стали как семья. В будни мне больше всего будет не хватать повседневной жизни раздевалки в Тригории;

Бруно, который увидел во мне что-то особенное и привел в фантастическую молодежную академию.

Спасибо Франческо. Капитанскую повязку я получил из рук брата, великого капитана и самого выдающегося игрока, которого я когда-либо видел в футболке «Ромы». Не все могут играть 16 лет рядом со своим кумиром. Я с уважением передаю эту повязку Алессандро - другому брату, который, я уверен, достоин быть капитаном.

Спасибо моим папе и маме за то, что привили правильные ценности: не делай другим того, чего не желаешь себе, и всегда протягивай руку тем, кто попал в беду.

Спасибо всем фанатам «Ромы», моим болельщикам. По крайней мере сегодня, я позволю себе назвать вас «моими фанатами», потому что был одним из вас на поле, а любовь, которую вы проявляли ко мне, позволила продолжать оставаться частью вас. Вы причина, по которой я выбирал этот замечательный город снова и снова. В воскресенье будет 616-й раз, когда я вновь сделаю выбор и вновь приму правильное решение.

Никто и никогда не будет любить вас больше, чем я. До скорой встречи», - написал Де Росси в письме, опубликованном на официальном сайте «Ромы».

Напомним, что ранее «Рома» объявила об уходе полузащитника и капитана команды по окончании текущего сезона. Последним матчем Де Росси в составе «римлян» станет игра 38-го тура серии А с «Пармой», которая пройдет в Риме 26 мая.

Добавим, что за 17 лет в составе «Ромы» 35-летний капитан дважды стал обладателем Кубка Италии, а также один раз выиграл Суперкубок страны.